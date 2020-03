Elena Morali e Luigi Mario Favoloso, la versione dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi Erano molti i gossip tra i due e ecco arrivare la conferma di Elena Morali, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, sulla sua frequentazione con Luigi Mario Favoloso

Si parlava sempre più accanitamente di una relazione tra Elena Morali, ex naufraga dell’Isola dei Famosi, e Luigi Mario Favoloso, ex fidanzato di Nina Moric. All’inizio sembravano solo rumors, ma è arrivata la conferma della showgirl su una frequentazione.

Dalle ultime notizie, dai post e dalle dediche che i due si sono scambiati su Instagram, sembra palese come ci sia decisamente del tenero. Molto dolce è soprattutto la dedica che Elena Morali rivolge a Luigi Maria Favoloso sulle storia di Instagram, in cui dice:

“Non smetto di emozionarmi all’idea che in un giorno qualsiasi il corso della mia vita potrebbe cambiare per un incontro casuale. Grazie Luigi di avermi riportato il sorriso e la voglia di vivere che mi mancava da più di un anno.”

Sul sito Gossip Tv, inoltre, è stato annunciato che i due si sono di recenti concessi un viaggio insieme a Beirut, capitale del Libano. La scelta della meta sembra essere stata fatta da lei, che ha approfittato di un momento di pausa per concentrarsi su se stessa e sulla sua relazione. Stanno prendendo, infatti, questa vacanza come un modo per conoscersi meglio.

Inoltre, sappiamo come per entrambi questo sia un passo importante. Infatti, tutti e due sono uscite da relazioni importanti e durature. Lei con il comico Gianluca Fubelli, in arte Scintilla, con il quale ha rotto ad un passo dall’altare.

Invece, per quanto riguarda Luigi Mario Favoloso, sappiamo che lui è lo storico fidanzato della modella e showgirl croata Nina Moric. Entrambe le precedenti realzioni sono state molto travagliate e, per quanto riguarda l’ex gieffino, sappiamo che sono ancora presenti gli strascichi della storia con Nina Moric. Di recente, infatti, Luigi Maria Favoloso è stato vittima di alcune accuse dell’ex fidanzata, la quale sostiene che sia lei che il figlio siano stati maltrattati.

Tutto ciò, però, non ferma le dichiarazioni che anche Luigi Mario Favoloso, in alcune Instagram Stories, fa nei confronti della nuova fiamma, dichiarando che lei è stata capace di fargli dimenticare tutti i mali esterni.