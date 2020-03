Elena Morali e Luigi Mario Favoloso: tra i due è già finita Tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso sembra che sia già finita la love story: il ragazzo pare abbia fatto un casino ed Elena Morali non è stata ferma

Pochi giorni fa, giravano delle voi, poi confermate dai diretti interessati, sull’inizio di una relazione tra Elena Morali e Luigi Mario Favoloso. Ancora più recente, invece, è la notizia che questa piccola, ma intensa, love story pare sia già finita. Pare che il ragazzo abbia fatto qualche casino e che Elena Morali non sia stata in silenzio.

I due ragazzi sembravano andare molto d’accordo, Diverse sono state le dediche che si sono scambiati sui social in questi ultimi venti giorni. La loro relazione, infatti, era iniziata nel migliore dei modi. Provenendo entrambi da relazioni serie e per nulla brevi, sembrava che avessero trovato nuovamente la serenità, ma il lieto fine non è arrivato. La loro relazione è infatti già arrivata ad una conclusione.

Elena Morali, per difendersi dalle accuse che sostenevano la loro relazione essere inesistente e neppur calcolabile come tale, risponde in questo modo:

“Ma se l’amore di Jack e Rose sul Titanic è durato 4 giorni, e Romeo e Giulietta solo 3, a noi, in 23 giorni, chi può romperci le scatole?”

Infatti, Elena Morali era molto presa da questa nuova love story e, perciò, ne è ancora più delusa adesso che è finita.

Poi, in una storia su Instagram, la ragazza decide di dire due parole alla sua orami ex fiamma e così scrive: “Era tutto bello, stava iniziando qualcosa che sarebbe stato memorabile… Poi ieri hai fatto un casino ed io oggi, per non smentirmi, l’ho fatto molto peggio.”

Poi aggiunge: “Abbiamo corso troppo, forse sì.”

Sembra proprio che questo periodo di stress abbia il suo effetto anche sui piccoli e grandi rapporti. Come accennato poco fa, Elena Morali e Luigi Mario Favoloso riguardo la loro relazione erano molto felici ed entusiasti, come avevano espresso sui social. Questo, però, non ha potuto fermare lo scorrere degli eventi.

Sta di fatto che rimane da scoprire il motivo della separazione: chissà se verranno a raccontarcelo proprio i due in un bel salotto gossip sul piccolo schermo o in qualche rivista.