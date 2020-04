Elena Morali ha subito un grave lutto: “è venuta a mancare una persona di famiglia” Elena Morali, artista italiana, ha annunciato su Instagram di aver subito un grave lutto in questi giorni di reclusione: "Ho perso una persona cara"

Elena Morali, famosa artista italiana, ha subito di recente un grave lutto. È stata lei stessa a dare la notizia di questo triste avvenimento su Instagram, rivelando la sua tristezza in questo periodo di reclusione. A tal proposito, la donna dice sul social: “Ho perso una persona cara”.

La bella showgirl si trova anche lei in quarantena come tutta Italia. Ha più volte dichiarato la sua frustrazione su Instagram a causa della situazione che la vede costretta a rimanere chiusa dentro casa. La cosa strana, però, è stata da per qualche giorno la donna non ha pubblicato nulla sui social e questo ha messo in allarme molti dei suoi followers.

Solo nella tarda serata del 13 aprile, la ragazza ha annunciato il motivo per il quale è stata assente per diversi giorni: si tratta di un grave lutto, pare abbia perso una persona a lei molto vicina, appartenente alla sua famiglia, probabilmente a causa del morbo che ha infestato tutto il mondo in questi ultimi mesi.

Non è, però, entrata nel dettaglio per quanto riguarda l’identità della persona persa, rimanendo molto sul vago. La ragazza, al momento, sta passando la quarantena con il suo compagno, Luigi Favoloso, nella casa che stanno condividendo in questi giorni, Molto spesso, però, è stata solita condividere alcuni sfoghi sul periodo che stiamo vivendo.

Giorni fa, per esempio, ha così detto su Instagram: “Oggi a me è presa malissimo perché non sai esattamente quando ti danno la data per ricominciare la tua vita”.

Ha deciso poi di mettere le mani avanti, prevedendo le critiche che sarebbero giunte, e ha aggiunto: “E adesso tanti intelligenti mi diranno guarda che tutta questa cosa è stata fatta apposta perché ci sono persone che muoiono, te ne sbatti”.

In un altro sfogo, successivo, ha anche pubblicato un altro tipo di riflessione, sempre portata avanti da un sentimento di frustrazione perenne che la affligge: “Il fatto è che penso se siamo chiusi da un mese e il contagio, a Milano soprattutto, non diminuisce, la gente cosa deve fare? Arrivare a suicidarsi per depressione o per liti familiari o perché non hanno soldi per mangiare?”.