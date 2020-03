Elena Santarelli fa gli auguri a Bernardo Corradi per il suo 44esimo compleanno Bernardo Corradi ha compiuto 44 anni ed Elena Santarelli ha deciso di fargli gli auguri pubblicando sui social una serie di foto tenere insieme: "L'amore è"

L’ex calciatore Bernardo Corradi ha compiuto 44 anni. La sua dolce metà, Elena Santarelli, decide di non far passare l’avvenimento in sordina, per questo posta sui social una serie di foto dolci che li ritraggono, citando la canzone di Francesco Gabbani: “Sei tu che mi fai stare bene quando io sto male. E viceversa”.

Come molti altri compleanni di questo periodo, quello di Bernardo Corradi verrà festeggiato solo tra le mura domestiche, senza poter dare feste o invitare parenti a casa. Ci pensa, però, Elena Santarelli a farlo diventare speciale, decidendo di fare una dolce dedica al marito, dedicandogli un dolcissimo post su Instagram, sotto il quale cita la canzone di Francesco Gabbani “Viceversa“, portata dal cantante a Sanremo 2020.

Così scrive la donna sotto il post: “Bernardone del mio cuore, se dovessimo spiegare, in pochissime parole, il complesso meccanismo che governa l’armonia del nostro amore basterebbe solamente dire, senza starci troppo a ragionare, che sei tu che mi fai stare bene quando io sto male e viceversa. Buon compleanno, ti amo”.

Continua poi le dediche anche nello stories di instagram, nelle quali continua a dedicare al marito frasi di alcune dolcissime canzoni d’amore: “L’amore è una cosa semplice” di Tiziano Ferro, “Stringimi più forte” di Giordana Angi, “Meraviglioso amore mio” di Arisa e l’intramontabile “Bellissimo così” di Laura Pausini.

Il tutto è accompagnato anche dalle foto con i loro figli Giacomo, di 10 anni, e Greta, che pochi giorni fa ha festeggiato il suo quarto compleanno nelle mura domestiche, proprio come il suo papà. I due sono una coppia fin dal 2006, quando l’ex calciatore era ancora un giocatore che indossava la maglia del Parma.

Si sono sposati il 2 giugno 2014, quando la carriera di Bernardo Corradi era ormai conclusa. Nello studio di Maurizio Costanzo, Elena Santarelli ha rilasciato una lunga intervista e così risponde alle domande del giornalista:

“Stiamo davvero bene insieme, siamo complici, lo amo moltissimo” afferma, poi continua “Se sono gelosa? Adesso molto meno, in realtà negli anni passati ho fatto tante pazzie”.