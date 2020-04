Elena Santarelli ospite a Italia Sì in lacrime davanti a Marco Liorni Elena Santarelli scoppia a piangere a Italia Sì; la showgirl in lacrime si rivolge a Marco Liorni: "Sono un essere umano anch'io..."

Elena Santarelli invitata come ospite a Italia Sì, ha avuto un momento di debolezza. La showgirl è scoppiata in lacrime davanti a Marco Liorni svelando di essere molto triste per la lontananza forzata dai suoi familiari. Anche lei, come tutti gli italiani, quest’anno ha dovuto rispettare le regole e festeggiare la Pasqua in modo alternativo.

Elena Santarelli ha affrontato molte sfide, alcune durissime per una mamma e ha sempre mostrato determinazione e coraggio. Ma l’attuale situazione nel nostro paese l’ha messa a dura prova anche a lei. L’emergenza sanitaria e le misure imposte dal governo per ridurre i contagi hanno costretto tutti a festeggiare la Pasqua in modo alternativo, ognuno nella propria casa. La showgirl si è commossa pensando alla lontananza dai suoi genitori.

Marco Liorni aveva preparato dei servizi dedicati alla quarantena in Italia e alla Pasqua alternativa degli italiani. In seguito il presentatore avrebbe dovuto parlare con Elena Santarelli della situazione attuale ma non è riuscito: la showgirl aveva un nodo alla gola e le lacrime agli occhi per la commozione. Quando è riuscita a parlare si è scusata dicendo:

“Sono un essere umano anch’io…”

Poi Marco Liorni ha spiegato la sua reazione, raccontando che Elena Santarelli soffre molto l’allontanamento forzato dalla sua famiglia d’origine.

“Anche Elena come tanti passerà le feste lontana dai genitori”.

A quel punto, la showgirl ha ribadito:

“Mi sono commossa, sono un essere umano anch’io e come a tutti nella mente mi rimbomba una domanda, quando finirà tutto questo? Auguro comunque a tutti una buona Pasqua”.

Elena Santarelli ha affrontato con coraggio la malattia del figlio Giacomo. Per lei non è stato facile. In molti l’hanno criticata per il suo dimagrimento eccessivo, per il fatto di sorridere troppo o di fare scelte lavorative che alcuni non gradivano. Ma lei ha sempre cercato di essere forte e di stare accanto a suo figlio. E, alla fine, Giacomo ha sconfitto la malattia.