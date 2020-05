Elena Santarelli per l’anniversario con Bernardo Corradi: “magari lascerò i bambini dai nonni” Il 2 giugno ricorre l'anniversario di matrimonio tra Elena Santarelli e Bernardo Corradi: la donna pensa a come organizzare l'evento

Tra poco arriverà il giorno in cui ci saranno degli allentamenti sulle restrizioni avute finora a causa dell’emergenza sanitaria. Molti stanno già facendo programmi per il futuro e tra questi c’è Elena Santarelli. La presentatrice pensa già a come organizzare l’anniversario di matrimonio con Bernardo Corradi: “Magari lascerò i bambini dai nonni”.

In moltissimi stanno da giorni pensando a cosa faranno non appena le restrizioni avute finora si allenteranno un pochino. Sicuramente in molti torneranno a vedere i propri cari, mentre altri ne approfitteranno per dedicare un po’ di tempo a se stessi. Tra coloro che si stanno organizzando, c’è anche Elena Santarelli, la presentatrice di Italia Sì.

Tra poco tempo la donna tornerà a presentare il programma sul primo canale nazionale e in un’intervista ha svelato quali saranno le prime cose che farà non appena questa situazione si sarà placata. Prima tra tutte, porterà sua figlia Greta a mangiare un gelato, visto che glielo chiede da moltissimo tempo.

Il due di giugno, invece, ricorre l’anniversario di matrimonio tra lei e suo marito Bernardo Corradi. Così la donna vuole approfittare della futura presenza dei famosi congiunti: i nonni. La presentatrice, infatti, spera di poter festeggiare l’anniversario da sola con il marito e così ha preparato un piano d’azione: “Magari lascerò i bambini dai nonni”.

La coppia, infatti, ha dimostrato di essere molto legata ai festeggiamenti degli anniversari. L’anno scorso, a questo proposito, i due sono volati insieme a New York, per una cena nello stesso ristorante nel quale il calciatore le ha fatto la proposta di matrimonio. Per quest’anno, la donna spera di poter festeggiare con una bella cena in un ristorante da sola con il marito.

Un’altro punto focale, però, sarà sicuramente lo step successivo che la donna si è imposta: “Lo step successivo saranno parrucchiere ed estetista”. Su questo argomento la polemica è ancora aperta, dato che questa categoria di lavoratori, secondo quanto detto dal premier, sarà l’ultima a riaprire.