Elena Sofia Ricci si confessa: “Mi sento prigioniera” Elena Sofia Ricci ha rilasciato un'intervista nella quale si confessa dicendo quelle che sono le sue sensazioni in questi giorni: "mi sento prigioniera", dice

A poco tempo dalla messa in onda della sua serie tv, che comincerà il 23 aprile, Elena Sofia Ricci ha rilasciato un’intervista nella quale si confessa sulle sue emozioni e sentimenti in questo periodo di quarantena nazionale. Quasi come una portavoce di moltissimi pensieri, l’attrice afferma: “Mi sento prigioniera”.

Il 23 aprile andrà in onda per la prima volta su Rai 1 Vivi e lascia vivere, la serie tv che vede come attrice proprio Elena Sofia Ricci. L’attrice, però, al momento si trova ferma: ha posticipato la fine dei lavori per un doppiaggio di un film, ha bloccato le riprese di Che Dio ci aiuti 6 e altri impegni lavorativi.

Così, in un’intervista, ha deciso di raccontare quali sono le sue emozioni, le sue sensazioni e sentimenti in questo periodo di reclusione. Così ha detto l’attrice: “Più passano i giorni, più questa quarantena va avanti più in me aumentano la paura e l’angoscia, perché anche se mi rendo conto di essere una privilegiata mi sento prigioniera di una situazione che non so quanto durerà”.

Il suo pensiero, maggiormente, è andato a tutte le persone che in questo periodo stanno vivendo sulla loro pelle l’emergenza sanitaria in corso, perdendo anche delle persone a loro care. Inoltre, spera che Vivi e lascia vivere possa regalare loro qualche momento di svago da questa situazione.

Elena Sofia Ricci ha anche raccontato qualche anticipazione sul suo personaggio, Laura Ruggieri, e sulla fiction. Ha svelato che questa donna, dopo la morte del marito, ha ritrovato un amore passato: Toni, interpretato da Massimo Ghini. Si tratta di un vecchio fidanzato di Laura Ruggieri che riuscirà a riconquistarla. Così dice l’attrice:

“È un amore pericoloso perchè viene da un passato in cui ci sono stati anche momenti difficili, faticosi, torbidi”.

Riguardo al suo personaggio, Elena Sofia Ricci ha detto: “Non ho mai amato i “personaggi tutti d’un pezzo”, le madri coraggio, le eroine. Preferisco interpretare donne imperfette ma più vere”.