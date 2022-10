Elenoire Ferruzzi, la casa a City Life a Milano: ecco quanto costa

Senza alcuna ombra di dubbio Elenoire Ferruzzi è una delle concorrenti più seguite e chiacchierate all’interno del Grande Fratello Vip. La gieffina vive in una casa da sogno a City Life Milano, ma sapete quanto paga ogni mese di spese condominiali? A rivelarlo è stata lei stessa nella casa più spiata d’Italia. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elenoire Ferruzzi si è trasferita nella città di Milano a soli 18 anni di età. In quel periodo la donna era in cerca della propria identità. Tuttavia, la scelta di andare a vivere in un’altra città non è stata accettata dai propri genitori.

Alla luce di questo, per i primi mesi, la gieffina è stata costretta ad arrangiarsi da sola. Ha abitato in una casa piccolissima a Via Monte Nero fino quando suo padre ha deciso di comprarle un nuovo appartamento:

Abitavo dai miei in una casa enorme a Laveno, quando ho detto ai miei che mi sarei trasferita a Milano erano contrarissimi. Mio padre mi ha detto ‘Vai a Milano? Ok, c**i tuoi, arrangiati, non ti dò una lira’. E così ho fatto, mi sono arrangiata. La mia prima casa a Milano? Abitavo in un buco zona Viale Monte Nero. La mia casa era grande come la sauna. Una volta mia madre venne a trovarmi, appena aprii la porta mi disse ‘se entro io devi uscire te, forse è meglio se andiamo in un bar’. […] Sono stata in quella casa circa sette o otto mesi, quando mio padre ha visto in che buco mi ero sistemata me l’ha comprata! Voleva vedere se ero in grado di arrangiarmi.

Adesso Elenoire vive in una casa da sogno per la quale spende moltissimi soldi ogni mese. A rilasciare tale dichiarazione è stata lei stessa al Grande Fratello Vip durante una chiacchierata con Cristina Quaranta:

Ho due ingressi uno in una via, l’altro in un’altra via. Ora c’è la donna di servizio che vive con me, ma non la vedo praticamente mai perché lei ha la sua ala di casa, il suo bagno. Anche adesso che non ci sono lei sta lì.

Nel corso della notte, parlando con Daniele Dal Moro, la gieffina ha rivelato di pagare circa 2 mila euro al mese per le spese condominiali. Queste sono state le sue parole: