Eleonora Daniele a Storie italiane rimprovera l’ospite che ride Eleonora Daniele, conduttrice di Storie italiane, proprio durante il programma ha rimproverato una famosa ospite che ha riso durante lo show

Eleonora Daniele, conduttrice di Storie italiane e ottima padrona di casa, quando deve rimproverare qualcuno non si tira di certo indietro. Ed è quello che successo martedì 18 febbraio 2020 quando proprio durante la trasmissione rivolgendosi a un’ospite decisamente famosa le ha detto che sulla questione trattata non c’era niente da ridere.

Martedì 18 febbraio 2020 ospite dello studio di Storie Italiane c’era Wilma Goich, già ospite la settimana prima. La cantante se l’era presa con l’ex marito Edoardo Vianello perché aveva deciso di duettare con la moglie Elfrida Ismolli cantando una delle canzoni più celebri dei Vianella.

Durante la puntata di Storie Italiane c’era in collegamento Roberto Alessi, che è intervenuto con una battuta davvero pessima: “Wilma una volta mi ha detto di avere più corna che capelli”.

Eleonora Daniele, però, non ha gradito l’affermazione. “Questa non mi sembra una cosa per cui ci sia da ridere!”, mentre la stessa Wilma si era messa a ridere, senza però dir nulla. Già in passato Wilma Goich aveva confessato di essere stata tradita più volte da Edoardo Vianello, quando i due erano ancora sposati.

Durante la trasmissione, però, Eleonora Daniele ha dato spazio anche alla moglie di Edoardo Vianello, che ha sottolineato che spesso Wilma Goich non ha detto la verità. In un videomessaggio Elfrida Ismolli ha replicato alle parole dell’ex compagna del suo attuale marito, parlando di inesattezze dette da Wilma:

“Wilma ha detto delle inesattezze. Io sono sposata con Edoardo da 14 anni e vivo con lui da 22. Lo conosco meglio di tutte le altre, perciò vorrei dire la verità, quella esatta…”.

Dal canto suo Wilma protesta, perché in realtà la donna non ha detto nulla. Ma Eleonora Daniele ha precisato che Elfrida sarebbe intervenuta in studio. “Io non ce l’ho con Elfrida! Io me la sono presa con Edoardo per quello che ha fatto lui, non lei. Quindi cosa viene a fare? A difendere se stessa da cosa? O a difendere lui? Edoardo ha bisogno di essere difeso da lei?”.

Chissà cosa avrà da dire!