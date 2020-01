Eleonora Daniele è incinta. Ha dato la notizia in diretta TV. La nota ed amata conduttrice è incinta. Lo ha confessato in diretta TV 😍

Eleonora Daniele è una nota ed amata conduttrice della televisione italiana. È diventata famosa nel 2001, nella trasmissione “La sai l’ultima”, che andava in onda su canale 5. Successivamente ha partecipato alla seconda edizione del Grande Fratello. Dopo il suo debutto nel mondo televisivo, Eleonora si è dedicata al mondo del cinema ed ha recitato in conosciute serie TV, come La Squadra, Un posto Al Sole e Carabinieri 3.

Nel 2004 ha intrapreso la carriera come conduttrice TV, nel programma Unomattina.

Dal 2017, conduce il programma TV Storie Italiane, in onda su Rai 1 ed è stato proprio durante una delle ultime puntate, che Eleonora Daniele ha condiviso con i suoi fan, una notizia meravigliosa.

“Voglio chiudere questa puntata di Storie Italiane con una bellissima notizia, almeno per me lo è: mi avete chiesto sui social se sono incinta o meno, aspetto una bambina che chiamerò Carlotta. Volevo condividere con voi questa emozione”.

Il pubblico presente si è mostrato felice della lieta notizia, così come in seguito, anche il mondo social.

La conduttrice si è sposata lo scorso settembre, con Giulio Tassoni e non ha mai nascosto il desiderio di diventare mamma. Nell’ultimo periodo, dopo il suo cambio di vestiario, più comodo e morbido del solito, i fan si erano insospettiti ed avevano fatto nascere diversi pettegolezzi sulla sua presunta gravidanza.

Così Eleonora Daniele ha deciso di dare la notizia, per togliere ogni dubbio, in diretta TV.

È in dolce attesa di una femminuccia, che ha deciso di chiamare Carlotta.

La scoperta di una gravidanza, nella vita di una donna, è un dono ad ogni età. In molti si sono domandati se adesso lascerà la conduzione, ma Eleonora aveva già confessato, qualche tempo fa, durante un’intervista, che se fosse rimasta incinta avrebbe continuato a lavorare. Sia perché molte colleghe lo hanno fatto fino al termine, sia perché ai tempi di oggi, sa benissimo che le donne in dolce attesa sono rispettate ed anche tutelate.