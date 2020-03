View this post on Instagram

Ciao… insieme ce la possiamo fare… seguiamo le regole, non facciamoci prendere dal panico , non è un momento facile … io ho la famiglia lontana che si trova a Padova, penso a loro che non posso vedere per un po’ , soprattutto penso alla mia mamma , alla quale abbiamo fatto la super raccomandazione di stare a casa senza mettere a rischio la propria salute . E’ un momento complesso , ma è nostra responsabilità comprendere fino in fondo quale sia l’importanza del nostro senso civico . I medici dicono che non ci sia trasmissione verticale da mamma e bambino , e questo è molto rassicurante per me e tutte le donne che sono incinta. Forza , no panico! #iorestoacasa ❤️