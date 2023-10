La nota attrice Eleonora Giorgi è ormai vicinissima al suo 70esimo compleanno. Per questa occasione, durante la sua presenza a Rai Radio 1 ha voluto lasciare qualche dichiarazione molto interessante.

Ha prima di tutto voler sottolineare come sia fiera della sua età e di ciò che ha fatto sia in carriera, che nella vita privata. Durante la sua ospitata nel programma radiofonica Un Giorno da Pecora, ha voluto fare un viaggio nei ricordi.

Ma non solo, ha voluto parlare di come sia sempre stata molto soddisfatta dalla vita e ciò che le ha donato. L’attrice ed icona dell’epoca cinematografica degli anni ‘70 e ‘80, ha voluto raccontarsi come una donna senza rimorsi del passato.

Eleonora Giorgi compie 70 anni, la confessione: “Ho fatto solo il lifting al viso”

Si è subito presentata piena di entusiasmo ai microfoni del programma radiofonico di Rai Radio 1, Un Giorno da Pecora. Scherzando, ha infatti dichiarato che: “Io me ne sono sempre sentiti 13 o 14”. ha fatto subito notare come, nonostante stia per festeggiare i 70 anni, sia felice e soddisfatta della sua vita, passata e presente.

Il suo compleanno sarà sabato 21 ottobre. Durante l’intervista ha voluto rassicurare i suoi fan, di non aver mai fatto un utilizzo smodato della chirurgia estetica. “Ho fatto solo uno di quei lifting che non ti cambia tanto, che ti mette solo un po’ in ordine”.

Ha poi aggiunto che: “E se hai un viso non disperato, allora sì, i 70 sono i nuovi 50 anni, almeno se stai bene di salute”. Successivamente, ha voluto fare dei passi indietro per ricordare il suo passato nel cinema, ricordando alcuni aneddoti.

“Ero amica di Oriana Fallaci, una donna che più impegnativa non si può, e anche con lei mi sentivo un’adolescente candida”. Aggiungendo poi: “Quando si è stati s*x symbol lo si resta per sempre, ma quando ho fatto il primo film avevo baciato un solo ragazzo”.

Mentre, durante un’ospitata fatta a Verissimo, ha raccontato della sua vita privata. Ricordiamo che dal 2022 è nonna del bellissimo Gabriele, nato dall’amore di Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, proprio agganciandosi a questo discorso, ha voluto sottolineare che non rinuncia ad una vita sentimentale.

Ai microfoni di Silvia Toffanin ha dichiarato che: “Mi piacciono i 50enni, ma non mi guardano”, per aggiungere poi: “Sono sana di mente quindi non lo voglio un toy boy, lo vorrei platonicamente. Non mi spoglierei mai davanti ad un giovane”.

Anche se, nonostante questa sua confessione, ha dichiarato di non essere alla ricerca di un amore a tutti i costi: “Ho tante cose interessanti da fare, sono piena di cose da fare. L’uomo prende tempo, io non so vivere un rapporto alla pari, io mi dedico e quindi mi porta via tutto”.