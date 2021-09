Eleonora Giorgi non sta nella pelle dopo la notizia che Clizia Incorvaia, compagna del secondogenito Paolo Ciavarro, aspetta un bambino. L’attrice 67enne è davvero felicissima per questa svolta così importante nella vita del figlio e di Clizia, a 2 anni dal primo incontro nella casa del Grande Fratello Vip.

Ma tuttavia Eleonora non è contenta del comportamento del suo ex marito Massimo Ciavarro. Lo ha detto nel corso di una lunga intervista al settimanale Di Più. L’attrice ha ammesso di essere molto arrabbiata con l’ex marito e collega per non essersi fatto sentire dopo aver appreso la notizia che diventerà nonno.

“Dopo aver avuto questa splendida notizia non mi ha ancora fatto una telefonata per condividere con me la gioia di diventare nonni…Lo conosco, è fatto così: c’è ancora un grande affetto tra noi ma Massimo è burbero, un vero e proprio orso. Però sarà un nonno tenerissimo e anche molto presente, così come è stato da padre per Paolo” – ha detto.

Ciavarro è sempre stato molto riservato sulla sua vita privata ed infatti non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione pubblica in merito alla notizia che presto diventerà nonno. In più questo non è un periodo facile per Ciavarro senior: durante le sue vacanze estive la sua casa romana è stata completamente svaligiata da una banda di malviventi.

Eleonora Giorgi si trasferirà a Roma per stare vicino al nipotino

Eleonora Giorgi ha svelato alla rivista anche come ha appreso della notizia: ricevendo un messaggio sul cellulare con una foto di un’ecografia che ha riempito di gioia Eleonora. La Giorgi non vede l’ora di conoscere il suo primo nipotino, che nascerà a febbraio.

Ancora non è chiaro se sia un maschietto o una femminuccia. Dovesse essere femmina l’attrice non ha nascosto il suo sogno: “Impazzirei se la chiamassero Eleonora come me”, ha ammesso. In più Eleonora ha annunciato che per amore del nipotino in arrivo è tornata a vivere a Roma.