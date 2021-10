Eleonora Pedron è tornata a parlare della sua vita privata. L’ex Miss Italia in un libro ha deciso di raccontare la sua infanzia e la sua adolescenza, questi due importanti periodi sono stati segnati da due episodi drammatici.

La morte della sorella Nives, avvenuta a causa di un incidente e alcuni anni dopo la orte di suo padre Adriano, avvenuta anche questa a causa di un incidente stradale in cui a bordo dell’auto era presente anche la stessa Eleonora Pedron.

Eleonora Pedron stava ando a fare un provino e non è stato facile superare il senso di colpa, tuttavia, sa che tutto quello che ha fatto è per il papà:

Non posso provare senso di colpa, doveva andare così. Mio padre era molto orgoglioso di me e so che quel viaggio è stato una cosa bella per lui e, nonostante tutto, anche per me. Ho accettato, trattenendo le cose dentro. L’ho fatto da quando ero piccola: non avevo chiesto io di crescere così in fretta. Forse provo rabbia a non poter pranzare tutti insieme la domenica. Provo rabbia al pensiero che i miei figli non abbiano potuto conoscere un nonno e una zia così speciali.