Elettra Lamborghini, a quanto ammonta il suo patrimonio? Una cifra stratosferica

Elettra Lamborghini è una delle ereditiere più note e chiacchierate al mondo. Su Instagram conta 5 milioni di follower e in tv ormai il suo volto è stranoto. Dopo varie partecipazioni a format “tamarri” made by MTV, la 27enne emiliana ha conquista un vastissimo successo. Con l’aumentare dei consensi, i grandi direttori di rete l’hanno sempre più presa in considerazione. E nel 2019 l’allora direttore di Rai Due Carlo Freccero l’ha designata tra i coach del rinnovato The Voice of Italy.

Elettra Lamborghini: la prima a Sanremo

Guidato da Simona Ventura, il talent l’ha messa a confronto con tre giganti della musica: Gigi d’Alessio, Gué Pequeno e Morgan. Sebbene tenere testa ai colleghi fosse ostico, l’esame è stato superato in maniera brillante. Nel 2020 eccola poi calcare, nelle vesti di concorrente, all’evento nazionalpopolare per eccellenza dei nostri patri confini: il Festival di Sanremo.

Musica (E il resto scompare) una hit estiva

Il brano Musica (E il resto scompare) chiaramente non ha concluso al primo posto, ma si è rivelato un tormentone. Il pezzo ha spadroneggiato nelle classifiche per mesi e mesi, diventando una hit estiva.

Elettra Lamborghini ha riscosso inizialmente notorietà grazie alla famiglia da cui proviene. La personalità vulcanica e istrionica l’ha resa nel tempo un personaggio. Simpatica, spontanea e diretta, assicura momenti di puro svago ad ogni apparizione. Le doti artistiche prefigurano una carriera brillante nello spettacolo.

Le uscite pubbliche

La domanda che in tanti si pongono è a quanto ammonti esattamente il patrimonio di Elettra Lamborghini. Purtroppo una cifra esatta non è mai trapelata, ciononostante delle dichiarazioni pubbliche della donna sono indicative.

Elettra Lamborghini: mai avuto amici poveri

Basti pensare alle affermazioni concesse per comprendere il benessere economico in cui regna. In svariate interviste ha candidamente confessato di non aver mai avuto amici poveri e di aver perso il conto delle Lamborghini presenti nel suo garage.