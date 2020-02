Elettra Lamborghini: “Ho mangiato come una scrofa” la pelle del viso tutta rovinata! Elettra Lamborghini dopo Sanremo "Ho mangiato come una scrofa" e il risultato? una pelle del viso completamente rovinata

Uno dei personaggi più chiacchierati di questo Sanremo è stata proprio, la cantante Elettra Lamborghini. I suoi look eccentrici e provocanti hanno fatto accendere i riflettori su di lei, in questa settantesima edizione di Sanremo. Social e gossip si sono occupati di Elettra, un personaggio che si è messa sempre al centro dell’attenzione.

I suoi vestiti, sono stati sempre molto provocanti e succinti. Ora il Festival è terminato e l’ereditiera, si porta dietro gli strascichi di tutto ciò che ha mangiato in questo periodo e della vita sregolata che ha fatto, non priva di stress :” Ho mangiato come una scrofa” confessa. Suoi social posta una foto, per far vedere la pelle del suo viso tutta rovinata.

Dopo esser tornata a casa, la cantante decide di sottoporsi a un trattamento di laser terapia, per avere di nuovo la pelle luminosa. Ma subito dopo, dalla foto postate sui social, si capisce che qualcosa è andato storto. Il trattamento ha lasciato dei punti rossi molto evidenti sul viso della bella cantante.

L’ereditiera nella storia da lei postata spiega:” Ieri ho fatto il laser e sono tanto rossa. Ho mangiato come una scrofa in questi giorni probabilmente per la paura, ma torno in carreggiata, suvvia“. Lo stress le ha giocato un brutto tiro, e la paura come dice lei, la resa nervosa, a tal punto da ingurgitare tutto ciò che le capitava sotto mano.

Ma non si scoraggia anzi: “tornerò in carreggiata molto presto”. Una cosa gli va riconosciuta, Elettra si mette in mostra senza veli sia negli abiti che nel trucco, il coraggio di fotografare i suoi difetti e mostrarli a tutti. un buon esempio per tutte le ragazze, nel capire che la perfezione non esiste, ma si può esser belle lo stesso.

Quindi per una volta, diamo una nota di merito, si alla bellezza ma si anche alle imperfezioni, che rende le donne uniche.