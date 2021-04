Elettra Lamborghini: il look a Verissimo sorprende il pubblico. Prezzo da capogiro

A causa del Covid-19, Elettra Lamborghini è rimasta a casa per circa 2 settimane, ma al suo ritorno l’abbiamo trovata meglio che mai. Attualmente è una degli opinionisti de L’Isola dei Famosi e ogni settimana attira telespettatori con i suoi outfit sexy e modaioli e soprattutto con i suoi completi firmati dai prezzi incredibili. Oggi, sabato 3 aprile, è ospite speciale di Verissimo con i colleghi Iva Zanicchi e Tommaso Zorzi, che in questa occasione ha fatto del suo meglio quanto a look.

L’ereditiera, intervistata da Silvia Toffanin, ha optato per il colore più fashion della stagione, il verde menta, con un vestitino che si prevede sarà un must della primavera 2021. Questa non è la prima ospitata di Elettra Lamborghini all’edizione 2021 di Verissimo. L’opinionista, infatti, ha partecipato più di un mese fa al talk show ed è apparsa sul palco con un abito di paillettes colorate e lucenti. Questa volta, invece, ha indossato un mini abito con spalle scoperte Balmain, scegliendo qualcosa di più fresco. Di certo, Elettra è apparsa in grandissima forma.

Il vestito della Lamborghini è decisamente di alta moda: si tratta di un modello aderente in viscosa verde, con collo a barca drappeggiato e bottoni quadrati in twill, a decoro della parte anteriore. Il prezzo? Online si vende per 1.990 euro. Per contornare tutto questo, la Lamborghini ha scelto dei sandali dorati con tacco a spillo e per quanto riguarda i capelli, li mantiene sciolti e mossi. La primavera è arrivata, e con essa è l’addio all’oscurità e all’apparenza dell’oscurità totale.

Finalmente la bella stagione è alle porte ed è accompagnata da un irrefrenabile voglia di rinascita. Dopo tutti i disagi che il covid ha portato con sé. I colori scuri possono abbandonare l’armadio, cedendo il posto degli “imperdibile” al verde menta, una tonalità delicata e luminosa, a metà tra il tradizionale verde e il blu. Come si crea un abbinamento perfetto con questo acceso e primaverile colore?

Pur essendo perfettamente abbinabili in un amabile contrasto con altre tonalità tenui, può essere indossato anche in totalgreeb e abbinato al trucco: è importante che ci sia almeno un dettaglio verde nell’abbigliamento. Usando questi semplici trucchi aggiungerai vitalità e freschezza al tuo outfit.