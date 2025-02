Elettra Lamborghini incanta l’Ariston con un meraviglioso abito bianco: c’è un motivo per cui la co-conduttrice ha scelto questo colore

Elettra Lamborghini è la co-conduttrice della terza serata del Festival di Sanremo, dove ha scelto di esibirsi con look glamour che rispecchiano la sua personalità vivace e artistica. Il suo debutto sul palco dell’Ariston è stato atteso con grande entusiasmo dai fan e dai media.

La serata di oggi vede una conduzione a quattro, con Carlo Conti affiancato da tre donne di grande talento: Miriam Leone, Katia Follesa ed Elettra Lamborghini. Quest’ultima, nota per la sua energia e il suo stile unico, ha condiviso attraverso i social media le sue emozioni e la preparazione per questo importante evento. Ha anche interagito con la sua comunità online, chiedendo consigli sui look da indossare, oscillando tra scelte più classiche e opzioni audaci.

Il primo look di Elettra Lamborghini a Sanremo 2025

Il primo look sfoggiato da Elettra Lamborghini è stato curato dallo stylist Marco Ferra, che ha scelto per lei un abito della linea Haute Couture di Zuhair Murad. Questo stilista libanese è rinomato per le sue creazioni sontuose, avendo vestito numerose celebrità, tra cui Taylor Swift, Katy Perry, Beyoncé e Jennifer Lopez. La sua estetica è caratterizzata da dettagli lussuosi, come piume, cristalli, trasparenze e strascichi, che conferiscono ai suoi abiti un tocco di favola.

Per il suo ingresso sul palco, Elettra ha optato per un look total white, indossando un abito aderente con una maxi scollatura, arricchito da dettagli scintillanti argento e orecchini di diamanti. Questo outfit, che richiama lo stile “sposa”, ha catturato l’attenzione per la sua eleganza e luminosità. Elettra ha espresso la sua gioia per indossare abiti di un designer così prestigioso, sottolineando il suo ammirato per le star internazionali che hanno indossato i suoi pezzi. In modo ironico, ha anche fatto una battuta a Carlo Conti, affermando che il suo abito bianco era scelto per “favorire la tua abbronzatura”, mostrando così il suo spirito giocoso anche in un contesto formale come quello del Festival.

L’interpretazione di Elettra Lamborghini al Festival di Sanremo rappresenta non solo un momento di grande visibilità per l’artista, ma anche un’opportunità per esprimere il suo stile distintivo e la sua creatività. La scelta di look audaci e di alta moda mette in luce il suo desiderio di regalare al pubblico un’esperienza memorabile, sia dal punto di vista visivo che emotivo.