Elettra Lamborghini insultata al concerto di Riccione: la reazione

Mentre si esibiva durante un concerto a Riccione Elettra Lamborghini ha ricevuto un insulto pesante da parte di uno spettatore. Alla luce di questo, la celebre cantante non ci ha pensato due volte ad interrompere il concerto per replicare. Scopriamo insieme cosa è successo nel dettaglio.

Nel corso delle ultime ore non si fa altro che parlare di quanto è accaduto durante il concerto di Elettra Lamborghini a Riccione. La nota artista è stata insultata pesantemente da parte di un hater nel bel mezzo della sua esibizione sul palco. Il gesto dello spettatore è collegato ad un trend in voga su Tik Tok il quale prevede di insultare un cantante durante il suo concerto.

Alla luce dell’episodio, la cantante, palesemente innervosita, ha deciso di interrompere la musica invitando tutti i suoi fan a gridare in coro per imbarazzare l’autore dell’insulto. Subito dopo, con queste parole Elettra lo ha invitato ad abbandonare la platea:

Senza alcuna ombra di dubbio, il tutto è stato documentato e pubblicato sul web. Inutile dire che il video è diventato virale sui social nel giro di pochissime ore. Tuttavia, a condividere la scena con tutti i suoi fan è stata la stessa moglie di Afrojack la quale ha reso pubblico il filmato attraverso le sue Instagram Stories in cui ha spiegato:

Su TikTok c’è questo trend stupidissimo per cui i ragazzi vanno ai concerti per ‘tirare nomi’ all’artista. Stasera è capitato a me. Chi mi conosce sa che io non le mando a dire. Ero pietrificata da questa gente che aveva la bava alla bocca.