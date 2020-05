Elettra Lamborghini matrimonio, prima location Elettra Lamborghini sembra davvero pronta per il matrimonio e ha già visitato una prima location insieme ad Enzo Miccio; ecco dov'è stata

Elettra Lamborghini continua i preparativi per il suo matrimonio. La cantante che a settembre 2020 dovrebbe sposare Afrojack, ha visitato una prima location insieme al suo wedding planner Enzo Miccio. Per adesso la location è top secret anche se la cantante ha voluto fare un piccolo spoiler. Ecco dov’è stata.

Continuano i preparativi per quello che si preannuncia il matrimonio dell’anno 2020. Elettra Lamborghini sposerà a settembre il suo fidanzato Afrojack. Dopo il periodo di emergenza sanitaria, i due avevano deciso di prendere le cose con calma. Se tutto andrà bene, il matrimonio si farà come previsto. Se, invece, ci saranno degli imprevisti, la coppia potrebbe decidere di rimandare tutto ad una data da destinarsi.

Elettra Lamborghini, però, si sta dando molto da fare e ha visitato una prima probabile location insieme al suo wedding planner Enzo Miccio. Un posto top secret che la cantante, però, ha voluto rivelare parzialmente con una stories postata sul suo seguitissimo profilo Instagram.

Nella story, Elettra Lamborghini ed Enzo Miccio erano a bordo di un motoscafo. Sullo sfondo si intravedeva un castello bianco. La cantante, però, non ha detto altro sulla location. In passato, Elettra Lamborghini aveva dichiarato in un’intervista di volersi sposare in un posto speciale ma ha ammesso di essere indecisa tra il Lago di Garda e Positano. Ma il castello bianco che si intravvedeva alle sue spalle non somigliava a nessuno dei castelli campani.

Ci sono poche certezze sul matrimonio di Elettra Lamborghini. Si sa che si sposerà in Italia, che indosserà l’abito bianco e che dell’organizzazione dell’evento si occuperà Enzo Miccio.

Non ci rimane, dunque, che aspettare per vedere e sapere di più su questo evento tanto atteso. La cantante e Afrojack hanno detto di sentirsi pronti per il grande passo.