La seconda puntata di Maurizio Costanzo Show ha visto come ospite Elettra Lamborghini. In occasione della sua presenza in trasmissione, la celebre cantante ha fatto rimanere tutti i telespettatori a bocca aperta con il suo look. Siete curiosi di sapere cosa ha indossato l’ereditiera? Scopriamolo insieme!

Tra gli ospiti presenti durante la seconda puntata di Maurizio Costanzo Show c’era anche Elettra Lamborghini. La celebre cantante ha ben saputo come attirare l’attenzione su di lei e ha optato per un completo nero. Si tratta di una jumpsuit total black con un taglio cut out sulla pancia, il tutto abbinato ad un paio di scarpe scintillanti e di lusso.

Maurizio Costanzo è tornato a fare compagnia ai suoi telespettatori con il suo programma in onda su Canale 5. Il secondo appuntamento andato in onda martedì 3 novembre ha visto come ospiti diversi personaggi famosi. Dal giornalista Giuseppe Cruciani a Filippi Magnini fino alla coppia di Temptation Island Nello e Carlotta, non poteva mancare anche Elettra Lamborghini.

Senza alcuna ombra di dubbio, in occasione della trasmissione, la celebre cantante ha curato il suo aspetto nei minimi dettagli. Come accade ogni volta, ha ben saputo come attirare l’attenzione di tutti su di lei sfoggiando un look sensuale ma allo stesso tempo elegante e raffinato.

L’ereditiera ha indossato una jumpsuit nera firmata Gaelle Paris. Si tratta di un modello con i pantaloni a zampa e un taglio cut-out sulla pancia. Il tutto è stato messo in risalto da un paio di scarpe tempestate di glitter argentati. Si tratta delle sling- back di Livia Foderà.

Siete curiosi di sapere il loro prezzo? Sul sito ufficiale del brand il loro prezzo è pari a 350 euro. Invece, per quanto riguarda il make-up, la cantante ha scelto dei colori naturali che le mettono in risalto il suo bel viso e ha portato i capelli sciolti e ondulati.