Elettra Lamborghini: pubblica Hola Kitty, la sua nuova canzone Elettra Lamborghini, dopo il successo a Sanremo, non si ferma: decide di regalare al pubblico nuove sorprese come Hola Kitty, la sua nuova canzone

Elettra Lamborghini è tornata a far parlare di sè attraverso una nuova canzone: Hola Kitty. Dopo l’importante successo riscontrato a Sanremo, l’artista 26enne pubblica a sorpresa il nuovo singolo dalle sonorità che strizzano l’occhio al Sud America ballerino e cacthy.

Elettra Lamborghini si lancia in questa nuova avventura musicale con Hola Kitty ed il ritorno allo spagnolo. “Ve l’ho tenuto nascosto fino all’ultimo. Io comunque vi dico state in occhio che le sorprese non sono finite. Sarà un estate mooolto HOT!!!“. Queste le parole di Elettra Lamborghini pubblicate sul suo profilo Instagram; con il suo brano “Musica” (il resto scompare) ha fatto ballare il pubblico di Sanremo vediamo che succederà con questo.

La “Twerking Queen” Elettra Lamborghini è famosa per essere provocatoria e per superare i limiti. Sui suoi canali social, spesso e volentieri, è vestita in modo appariscente e di grande impatto…scherza molto sul suo essere un po’ matrona e provocante. Il suo rapporto con la musica non è appena nato, anzi. La bella Elettra Lamborghini infatti ha già pubblicato un album che si intitola “Twerking Queen”, album dal mood festaiolo e giocoso proprio come lei.

Fino a qualche giorno fa non si sapeva nulla dell’uscita di una nuova canzone di Elettra Lamborghini ora invece, dopo aver sorpreso tutti i fan, la Queen amante del maculato ha aperto le danze. Hola Kitty è stata scritta a quattro mani con il dj olandese “LA$A” con un ritornello indubbiamente ipnotico, una sorta di richiamo animale, certamente fedele alla cantante.

Il singolo di Sanremo “Musica” come anticipato è stato dichiarato Disco di Platino e, a soli 3 mesi dalla pubblicazione, ha raccolto fino a 20 milioni di streaming su Spotify e conquistato 36 milioni di visualizzazioni su You Tube per il video clip. Perfino la prestigiosa rivista Forbes ha inserito Elettra Lamborghini nella top 100 degli Under 3o Giovani Leader del futuro nella categoria musica.