Elettra Lamborghini si presenta sul palco dell’Ariston senza intimo scoppiano le polemiche dichiarazione inaspettata Elettra Lamborghini ieri sul palco di Sanremo si è presentata senza intimo questo particolare non è sfuggito ad un pubblico attento, tutti i particolari e una dichiarazione inaspettata su instagram

Elettra Lamborghini ieri sera sul palco del Festival di Sanremo 2020 si è presentata con la sua canzone “Musica“. La canzone sta andando bene infatti la gente canta e balla. Ieri sera la bella ereditiera si è presentata con un abito meraviglioso color cipria adornato di accessori che la rendevano molto elegante.

Come ci ha abituato fin ora. La ragazza ha incantato tutti con questo abito lungo con una profonda scollatura sul decoltè . Ma questo non è stata la sola cosa ad impressionare il pubblico, infatti proprio a causa della sua scollatura, la cantante ha pensato bene di non indossare l’intimo.

Come si può ben capire un dettaglio che non può di certo passare inosservato sopratutto agli uomini in platea. La scelta dell’abito, oltretutto, completamente diverso da quello delle serate precedenti, che apparentemente sembrava anche più castigato e invece, come sempre è riuscita a far parlare del sotto dell’abito.

Ma non è finita qui infatti dopo l’esibizione, che tra l’altro è andata molto bene, la Lamborghini rilascia una dichiarazione su instagram che ha del’incredibile. Elettra sotto il vestito non ha indossato intimo, ma degli appositi adesivi per non lasciar vedere proprio tutto, questo per la cantante non è una scusa però anzi addirittura dichiara :” li avrei lasciati liberi, cosi come sono, ma non me lo hanno permesso” polemiche ma anche battute ironiche che contraddistinguono l’estrosità dell’ereditiera.

Infatti siamo abituati a gradi provocazioni e a parlare di lei e le sue canzoni. Sul social instagram dove è avvenuta la dichiarazione Electra Lamborghini mostra in tutta tranquillità una foto delle coppette adesive da lei utilizzate. Insomma tanto spirito ironico per un’artista estrosa e sopra le righe come lei. Ci aspettiamo altri colpi di scena in questo Sanremo tutto da vedere ed ascoltare. Questa sera ultima puntata. Tutti pronti per il vincitore.