Elettra Lamborghini si ritira in una clinica detox: l’annuncio sui social

Dopo il tour “Elettraton” il quale ha ottenuto grande successo, Elettra Lamborghini ha deciso di prendersi una pausa. Nel dettaglio, la celebre cantante ha annunciato di ritirarsi in una clinica detox per dedicare un po’ di tempo a se stessa. Scopriamo insieme tutti i dettagli

Nel corso delle ultime ore, Elettra Lamborghini è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta, a rendere la celebre cantante protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lei stessa sul suo profilo Instagram.

Nel corso dell’ultimo periodo, la star è stata impegnata con il suo tour musicale “Elettraton” grazie al quale ha ottenuto grandi soddisfazioni. Reduce da questo incredibile successo, l’artista ha deciso di trascorrere un po’ di tempo in una clinica detox con lo scopo di prendersi cura di sé.

A diffondere l’annuncio ufficiale sui social è stata lei stessa attraverso il suo profilo Instagram. Queste sono state le sue parole:

Ciao amici, non so se vi ricordate che l’anno scorso, per il nostro anniversario di matrimonio, siamo venuti in questa clinica detox in Svizzera… anche quest’anno siamo qui. Se dovessi essere meno attiva è perché mi sto riposando sia di testa, sia fisicamente. Che pace… ne avevo bisogno.

L’annuncio di Elettra Lamborghini preoccupa i fan

Non è tutto. Stando a quanto raccontato dalla celebre cantante, a farle compagnia nella clinica c’è anche suo marito Afrojack. Inizialmente, l’annuncio della donna ha sollevato la preoccupazione dei suoi fan. In ogni modo, non c’è alcun motivo per cui stare in pensiero. Pertanto, lei stessa ha dichiarato che si tratta solo di una piccola pausa per riacquisire un po’ di energie. Una volta rigeneratosi, Elettra tornerà a condividere di nuovo la sua quotidianità e vita professionale con tutti i suoi seguaci.