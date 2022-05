Elettra Lamborghini sul desiderio di diventare mamma: “Non c’è fretta siamo ancora giovani”

Senza alcuna ombra di dubbio Elettra Lamborghini è una delle artiste musicali più amate e stimate all’interno del mondo della musica. A distanza di qualche anno dal matrimonio con Afrojack, l’ereditiera ha rilasciato alcune dichiarazioni sul desiderio di diventare mamma. Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Elettra Lamborghini non smette mai di stupire tutti i suoi fan. Di recente la celebre cantante è finita al centro della cronaca rosa. Questa volta a renderla protagonista di un gossip sono state alcune dichiarazioni rilasciate da lei stessa in occasione di un’intervista a “DiPiùTv”.

La storia d’amore tra Elettra Lambroghini e Afrojack sta andando a gonfie vele. La coppia è convolata a nozze nell’anno 2020 e adesso sembra che tutto proceda per il meglio. Tuttavia, nonostante qualche volta si vociferasse che la cantante fosse in dolce attesa, quest’ultima ha deciso di non allargare la famiglia per il momento.

A darne l’annuncio è stata lei stessa in occasione di un’intervista rilasciata al settimanale “DiPiùTv”. Queste sono state le sue parole:

Quando diventerò mamma voglio essere la migliore del mondo: voglio fare le cose perbene, dare a mio figlio tutto il tempo e le attenzioni di cui avrà bisogno. E adesso sarebbe impossibile. Ma non c’è fretta, siamo ancora giovani.

Stando alle sue rivelazioni, il motivo di questa sua drastica decisione sarebbero alcuni progetti lavorati. Infatti, la celebre artista ha in serbo molte novità per tutti i suoi fan, per esempio presto sarà la conduttrice del programma cominco Only Fun su Nove. Lo stesso discorso vale anche per Nick Van De Wall. Quest’ultimo, a causa di impegni lavorativi, è sempre in giro per il mondo e l’ereditiera fa i salti mortali per vederlo: