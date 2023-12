Elga Enardu, la dichiarazione choc su Diego Daddi: “Ha una malattia psicologica “

Nel corso delle ultime ore, Elga Enardu si è resa protagonista di inedite dichiarazioni in merito alla sua vita sentimentale. Nel dettaglio, l’influencer ha affermato di trovarsi in una fase di riavvicinamento con Diego Daddi il quale ha affrontato un periodo buio della sua vita. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

Qualche mese fa, Diego Daddi aveva confessato la fine della relazione con Elga Enardu senza svelare i motivi della rottura. Adesso a parlare in merito alla vicenda è stata l’ex tronista di Uomini e Donne.

In occasione di un’intervista rilasciata a “Casa SDL”, l’influencer ha raccontato di essere in una fase di riavvicinamento nei confronti dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne:

Pensavo di voler chiudere la relazione, di non essere più felice, ma oggi so che non ho saputo riconoscere e gestire una situazione molto delicata. Questo ancora oggi mi commuove e mi dispiace.



La donna ha affermato che Diego Daddi ha avuto un disturbo psicologico il quale è stato risolto insieme ad uno specialista:

Quando hai a che fare con una malattia la confondi con altro. Una malattia psicologica che avevo scambiato per voglia di non crescere, pigrizia, noia, voglia di non fare nulla nella vita per presa di posizione. Ho capito che le mie considerazioni andavano riviste perché Diego non stava bene.

Nel corso dell’intervista, a prendere la parola è stato anche il diretto interessato il quale ha confessato di aver vissuto un momento buio della sua vita: