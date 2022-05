Elga Enardu operata al seno: “Ecco perché sono ricorsa al lifting”

Elga Enardu operata al seno ha deciso di aggiornare tutti i suoi fan in merito alle condizioni di salute in cui riversa questi giorni. La giovane influencer di recente si è sottoposta ad un delicato intervento chirurgico per sistemare un problema estetico che le causava parecchio disagio.

Nel dettaglio la sorella gemella di Serena Enardu ha svolto un riposizionamento delle areole grazie ad una mastopessi additiva. L’operazione per fortuna è andata nel migliore dei modi ed è proprio l’influencer a tenere aggiornati i propri fan in merito a quanto accaduto.

L’Enardu è ancora ricoverata in ospedale e non manifesta nessun dolore tanto da essersi alzata più volte dal proprio letto. Nonostante l’operazione sia andata bene, sono tanti gli utenti social a non essere d’accordo con la scelta di Elga in merito al lifting.

Dopo una sua prima spiegazione infatti, la sorella gemella di Serena si è ritrovata a dover rispondere ad alcuni commenti negativi. Non tutti sembrano approvare la svelta fatta e la mastopessi additiva a cui si è sottoposta.

La 45enne nella giornata di ieri ha così caricato alcune storie Instagram spiegato la vera motivazione per il quale si è operata. Ancora una volta, Elga ha descritto il suo disagio e come dal punto di vista fisico, aveva bisogno di questo tipo d’intervento.

Elga Enardu operata al seno: “Ecco perché l’ho fatto…”

La sorella di Serena ha così spiegato nel dettaglio le motivazioni che l’hanno spinta ad affrontare questo delicato intervento. Con il tempo, stando a quanto afferma l’influencer, il suo seno era diventato asimmetrico e questo le procurava molto disagio.

“Nel corso degli anni le mammelle perdono il loro tono e la loro forma originaria. Nel mio caso sono diventate anche leggermente asimmetriche (parlo principalmente della posizione areolare)” spiega all’interno delle proprie storie Instagram.

“Per questo farò un intervento di mastopessi additiva che consiste nel rimuovere la pelle in eccesso, nel riposizionare le areole e, grazie all’impianto di due piccole protesi, verrà riempito il solco superiore. La grandezza non dovrebbe variare tanto ma la forma assolutamente sì”.

Infine l’Enardu ha dichiarato: “È una parte del mio corpo che è notevolmente cambiata purtroppo e non esiste nessuna crema o esercizio fisico che la possa migliorare. Mi crea una leggera sensazione di disagio e mi vincola nella scelta dell’abbigliamento. Quindi siccome c’è la soluzione e io ho la tendenza a risolvere faccio questo intervento”.