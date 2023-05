Elia17Baby ai domiciliari: il rapper è accusato di tentato omicidio

Il giudice per le indagini preliminari di Tempio Pausania ha accolto la richiesta dei legali di Elia17Baby

Dopo essere stato accusato per tentato omicidio, Elia17Baby finisce ai domiciliari. La scorsa estate, il 26enne aveva accoltellato un uomo di 35 anni su una spiaggia in Gallura. Alla luce di questo, ha trascorso i suoi ultimi nove mesi in carcere ma adesso il giudice ha accettato la richiesta dei suoi legali. Scopriamo insieme che cosa è successo nel dettaglio.

La scorsa estate, Elia17baby si era reso protagonista di un grave episodio, Nel dettaglio, il 26enne aveva accoltellato un uomo di 35 anni su una spiaggia in Gallura. Il motivo dell’aggressione sarebbe legato ad una furiosa lite scoppiata tra due comitive.

Dopo aver trascorso gli ultimi nove mesi in carcere, adesso il cantante passa ai domiciliari. A diffondere la notizia è stato il “Messaggero” il quale ha riportato le dichiarazioni dei legali del rapper. Queste sono state le loro parole:

La decisione è da noi accolta con molta soddisfazione perché dimostra che il giudice intende, non in maniera sommaria, stabilire l’esatto accadimento dei fatti, senza nulla togliere alla gravità dell’episodio, e all’effettiva responsabilità del Di Genova che si è sempre dichiarato innocente.

Elia17Baby: la ricostruzione dell’aggressione

L’aggressione di cui si è reso protagonista Elia17Baby è avvenuta al di fuori di un locale quando due comitive hanno iniziato a litigare. Proprio in questo momento, il rapper avrebbe accoltellato il 35enne e poi sarebbe scappato a Porto Cervo. Nonostante è stato arrestato, il responsabile ha sempre affermato di essere innocente.

La vittima del grave episodio è un uomo di 35 anni il quale non ha ancora recuperato l’uso delle gambe. Infatti, in quell’occasione aveva riportato gravi lesioni alla colonna vertebrale a causa delle quali è stato costretto a sottoporsi a numerose operazioni chirurgiche. Attualmente, la vittima si muove su una sedia a rotelle.