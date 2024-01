Nuova crisi per Elio Lorenzoni e Belen Rodriguez? Di recente alcune indiscrezioni e indizi social sembrerebbero lasciar intendere che qualcosa tra i due non stia andando nel verso giusto.

Il noto imprenditore di Brescia infatti, sarebbe stato avvistato da solo all’interno di una festa, senza quindi la nota ex conduttrice. Indiscrezioni che fin da subito hanno creato non poco scalpore e che porterebbero a pensare ad un’ipotetica crisi, l’ennesima per la showgirl.

Belen torna a far parlare di sé e delle sue storie d’amore che continuano ad andare in modo del tutto negativo. Quest’ultima sembrerebbe sempre più lontana da Elio che invece, continua a godersi la vita e le varie feste del fine settimana. Ecco cosa sta succedendo.

Elio Lorenzoni ad una festa senza Belen Rodriguez, lei: “Voglio essere libera”

A lanciare i primi indizi su quanto sta accadendo e un’ipotetica crisi sentimentale tra i due è Deianira Marzano. L’esperta di gossip ha infatti riportato nelle ultime ore un’importante segnalazione arrivatale in privato.

Stando ad alcune voci di corridoio l’imprenditore bresciano si trovava nei giorni scorsi da solo ad una festa. Nessun altro dettaglio spiegherebbe cosa sta succedendo tra Elio e Belen che, nelle ultime ore ha poi scritto sui social: “Voglio essere libera”.

Una crisi arrivata come un fulmine a ciel sereno che per ora non ha però trovato né conferma né la smentita dei due diretti interessati. Belen per ora, ha preferito mantenere il riserbo in merito alla presunta lontananza dal suo compagno trascorrendo, nel mentre, dei giorni in montagna con la sua famiglia.

La Rodriguez si trova insieme ai figli Santiago, Luna Marì e ai suoi genitori dedicando del tempo a sé stessa e alla sua famiglia. L’assenza del compagno Elio Lorenzoni non è mai stata giustificata né tantomeno spiegata all’interno dei social che, continuano ad alimentare una possibile rottura.