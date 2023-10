Dopo il periodo tremendo post ennesimo rottura con Stefano de Martino, la nota showgirl argentina Belen Rodriguez si è concessa un periodo di relax in montagna assieme al nuovo compagno Elio Lorenzoni.

Tra i due sembra essere scoccata la scintilla della passione. Tra la noto conduttrice e showgirl e l’imprenditore bresciano, sono stati immortalati assieme durante il compleanno di Elio Lorenzoni. A quanto pare, è riuscito a far tornare il sorriso sul volto di Belen.

La festa è stata organizzata in una location stupenda. Nelle foto si è subito notato il volto commosso ma felice di Elio, mentre era seduto al suo posto della tavolata. Belen ha voluto ricordare quella giornata, immortalandola e condividendola sul suo profilo Instagram ufficiale.

Elio Lorenzoni la dedica di Belen per il suo compleanno: “Auguri a te che sei l’immenso per me”

Le storie di Belen, condivise di Instagram, con il quale ha immortalato quel “giorno speciale” per il suo nuovo compagno, iniziano con il riprendere Elio commosso e felice, mentre la Rodriguez gli porta la torta di compleanno.

La festa, tenuta domenica 22 ottobre ha voluto festeggiare il quarantesimo compleanno dell’imprenditore bresciano. Successivamente, si nota come lo sguardo di Elio ricada sulla compagna, con il quale si scambia un tenerissimo bacio davanti a tutti gli invitati

Per poi, ascoltare delle dolci parole che gli son state dedicate proprio da Belen: “Auguri a te che sei l’immenso per me”. E come stanno notando tutti, Elio sta aiutando e supportando in maniera decisiva la showgirl, ricordando il momento difficile e pesante che stava passando.

La modella ed imprenditrice Belen Rodriguez, dopo molti scatti rubati con il quale era stata immortalata assieme ad un uomo misterioso. Quest’ultima ha finalmente consolidato la sua relazione con Elio Lorenzoni, già dallo scorso agosto.

La showgirl argentina, ha voluto far sapere ai propri fan e follower che l’imprenditore lo conosce da tanto tempo, e che prima di avere una relazione con lui, i due erano semplici amici che con il tempo si sono innamorati l’uno dell’altro.