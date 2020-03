Elisa e Tommaso Paradiso: il significato del singolo “andrà tutto bene” Elisa e Tommaso Paradiso hanno avuto un'idea indubbiamente brillante: scrivere il pezzo "andrà tutto bene" a 4 mani in diretta Instagram contro il COVID-19

Elisa, cantante dalla voce aurea e Tommaso Paradiso, ex frontman del gruppo “The giornalisti” hanno avuto una geniale idea. I due cantanti hanno scritto un singolo inedito a 4 mani in diretta Instagram intitolato “andrà tutto bene” in risposta all’emergenza Coronavirus.

Durante questi giorni di quarantena forzosa ma necessaria per cercare di dare un taglio significativo all’esponenziale crescita del Coronavirus, sono numerosi i cantanti che stanno scrivendo nuove canzoni e nuovi pezzi per poi condividerli pubblicandoli sui social. Lo hanno fatto anche Elisa e Tommaso Paradiso pubblicando su Instagram un singolo intitolato “andrà tutto bene” al fine di dare speranza a tutti contro l’emergenza Covid19.

La bellezza e la genialità della loro azione, risiede nel fatto che il singolo “andrà tutto bene” alla fine è stato scritto assieme ai followers di Elisa e Tommaso Paradiso. I followers hanno infatti dato una mano in diretta a creare le strofe della canzone. La scelta del titolo del pezzo musicale “andrà tutto bene” ha un significato davvero importante. “Andrà tutto bene” vuole essere un pezzo che comunica speranza e serenità in una condizione difficile e complessa come quella in cui si sta vivendo a causa del Coronavirus.

In molte case degli italiani si vede appeso ai balconi uno striscione con scritto lo slogan “Andrà tutto bene” e sembra che i due artisti abbiamo preso spunto proprio da questi. Il singolo parla di due persone che al momento sono distanti e non si possono raggiungere per vedersi, parlano del timore di rimanere da soli, di andare ad un concerto, di baciarsi all’aperto, di rientrare quindi ad una normalità sempre più assente.

Il video della seconda serata in diretta Instagram di Tommaso Paradiso ed Elisa. Entrambi lavorano alla scrittura del pezzo “Andrà tutto bene”, con l’aiuto di tutti i fans. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza.