Elisa Isoardi si prepara all’addio a La Prova del cuoco, Anna Moroni fa una rivelazione Elisa Isoardi si prepara all'addio alla Prova del cuoco: il destino dello show di cucina di Rai Uno più seguito di sempre forse chiuderà i battenti

Elisa Isoardi, la bella e spigliata conduttrice de La Prova del cuoco su Rai Uno, si prepara a dire addio al programma. Sembra infatti, che lo show cooking Rai, non verrà trasmesso la prossima stagione e probabilmente un altro format televisivo è pronto a sostituirlo. Anna Moroni storica presenza del programma fa un’importante rivelazione.

Nell’attesa di scoprire quale sarà il destino de La Prova del cuoco, Anna Moroni, storica spalla di Antonella Clerici nel programma, ha dichiarato: “È una parentesi chiusa della mia vita; quando Antonella Clerici ha lasciato la conduzione e al suo posto è arrivata Elisa Isoardi, il capo degli autori mi ha completamente ignorata!“.

La “nonna” de La Prova del cuoco, ha poi ribadito che non sarebbe tornata in trasmissione dato il legame fortissimo con Antonella Clerici: “Antonella è come una figlia per me. Le ho dato tanti consigli negli anni, l’ultimo dei quali quando era indecisa se lasciare o meno La prova del cuoco. In quell’occasione le ho detto di mettere sempre al primo posto la famiglia“.

Secondo alcune indiscrezioni, la Prova del Cuoco sarà rimpiazzato da un nuovo programma che vede al timone l’ex conduttrice dello show di cucina Rai, Antonella Clerici. Quest’ultima, due anni fa, aveva preso una decisione molto sofferta, ovvero quella di abbandonare che aveva condotto con amore e passione per molto tempo, in seguito alla morte di uno dei suoi più cari amici: Fabrizio Frizzi. La sua morte le aveva fatto cambiare prospettiva sulla vita, ecco perchè ha deciso di dedicarsi al suo compagno e a sua figlia.

Sembra che il papabile programma Rai che vedrebbe alla conduzione Antonella Clerici, potrebbe andare in onda proprio nella sua splendida tenuta immersa nel bosco nell’alessandrino, dove ha trascorso l’isolamento forzato durante l’emergenza assieme alla figlia Maelle ed il compagno Vittorio Garrone.

Elisa Isoardi ha però dichiarato di non aver ricevuto all’oggi ancora nessuna comunicazione ufficiale sulla chiusura definitiva del programma. Ad ogni modo, la conduttrice ha dimostrato una grande e solida professionalità dato che ha dovuto sostituire una delle più carismatiche presentatrici Rai.