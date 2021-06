Elisa Isoardi ha partecipato all’ultima edizione dell’Isola dei Famosi. La showgirl era una delle favorite per arrivare fino alla fine ma a causa di un problema all’occhio è stata costretta a tornare anzitempo a casa. Ma nonostante le poche settimane trascorse in Honduras la Isoardi è riuscita a suscitare l’interesse del pubblico tanto che Mediaset stava valutando se assegnarle la conduzione di un programma in vista del nuovo palinsesto.

Fonte: Mediaset

Per il nuovo palinsesto di Canale 5 infatti sono previsti numerosi tagli e novità con nuovi programmi pronti a partire per portare una ventata di cambiamento. In questi giorni, però, sembrerebbe non essere arrivata alcuna offerta ufficiale alla Isoardi che adesso rischia di non avere un progetto a cui prendere parte.

Fonte: Mediaset

Ennesima delusione per la showgirl che nei giorni scorsi aveva ricevuto anche la benedizione di un mostro sacro della televisione italiana come Maurizio Costanzo: “è giovane e può permettersi diversi tentativi” – ha detto.

Nelle scorse settimane si era parlato di Elisa al centro di alcuni possibili nuovi programmi come Scene da un Matrimonio, versione moderna dello storico format degli anni ’90, o come il Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista, posto che sarà occupato dalla coppia Adriana Volpe- Sonia Bruganelli. Insomma, per la conduttrice è in arrivo una grande delusione.

Elisa Isoardi rischia di restare a bocca asciutta

Fonte: Google

Se da un lato la tv del biscione sembrerebbe non intenzionata ad assegnare alcuna trasmissione alla Isoardi, lo stesso vale per la Rai che chiuse con lei alcuni anni fa e in vista non ci sono prospettive di ripensamenti. Brutte notizie ma soprattutto inaspettate visto il suo grande successo all’Isola dei Famosi che sembrava dovesse rilanciare la conduttrice ed il suo futuro. I prossimi mesi quindi saranno importanti per capire le decisioni di tutte le parti in gioco. Intanto per adesso si sta godendo le vacanze in attesa di una chiamata.