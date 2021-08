Elisa Isoardi non tornerà alla conduzione di nessun programma, ma la conduttrice non si perde d'animo: le sue parole

Elisa Isoardi si prepara a lasciare la televisione? La bravissima conduttrice, dopo l’esperienza all’Isola dei Famosi, deve forse un passo indietro. La donna sembra essere rimasta senza programmi tv, altre conduttrici sono arrivate prima di lei?

Si vocifera che mentre era in Honduras, alla donna sia stato soffiato un programma domenicale su Canale 5. In questi giorni la donna riesce a godersi l’estate, e alla carriera non ci pensa. Per il momento, Elisa Isoardi ha deciso di dedicarsi agli affetti.

Adesso penso alla famiglia e alle cose vere, dopo 20 anni di carriera ininterrotta. È la prima estate in cui ho una priorità che mai lo è stata come oggi: i miei affetti. È un’estate diversa dalle altre, più profonda. Questo periodo di pausa è un periodo di semina. Arriverà, sia il momento che il progetto giusto. Servono questi momenti di riflessione. Mi sto godendo tante cose che prima, in questo mondo che è veloce, violento, facevo fatica ad apprezzare.

In effetti, Elisa Isoardi ha trascorso gli ultimi giorni in compagnia del nipote. Ma oltre a lui, non c’è nessun altro. La conduttrice ammette di essere single: