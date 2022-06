Debutto vincente per la famosa showgirl nel Kickboxing contro la famosa campionessa Rachele Muratori

Elisabetta Canalis debutta nel Kickboxing portando a casa la sua vittoria nel suo primo incontro ufficiale. Una grandissima novità nella vita dell’amata showgirl che ormai da tantissimi anni aveva accostato l’allenamento fisso alla sua classica routine quotidiana.

In un primo momento la scelta di Elisabetta era mirata a tenere il suo fisico in forma fino a quando, ha scoperto la sua grande passione per il Kickboxing. Da tempo la famosa showgirl è seguita e allenata da Angelo Valente, nonché quattro volte campione di questo duro sport.

Il campione proprietario delle due palestre a Milano e Rozzano ‘Kick and Punch’ ha allenato la famosa conduttrice che, di recente ha vinto nel suo primo esordio contro Rachele Muratori. Per Elisabetta Canalis questo è un grandissimo traguardo dopo mesi di allenamento e fatica dove, ha potuto imparare di più su sé stessa.

Elisabetta Canalis debutta nel Kickboxing

È proprio la nota showgirl ad aver descritto questo sport come: “Equilibrio, stabilità e anche tanto sudore. Mi alleno costantemente da tempo ormai, amo questa disciplina perchè richiede oltre allo sforzo fisico tanta concentrazione su sé stessi e anche sull’avversario. Perseverare nel lavoro combinato su corpo e mente che può essere un’alleata ma anche un’avversaria nella vita e sul ring, mi ha permesso negli anni di migliorare la mia stabilità interiore”.

Nella giornata di sabato 18 giugno si è svolta la 12esima edizione del ‘Night of Kick and Punch’ dove la Canalis ha debuttato per la sua prima volta. A presentare l’importante serata sono stati Federica Fontana e Valerio Lamanna, annunciando la salita sul ring della meravigliosa showgirl.

Elisabetta ha sfidato per il suo primo incontro Rachele Muratori portando a casa la sua vittoria davanti agli occhi del marito e della figlia Skyler Eva. Un momento pieno di gioia per la famiglia che ha festeggiato la prima vittoria dell’influencer.