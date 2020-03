View this post on Instagram

Grazie @kickandpunch per avermi allenato via Houseparty 😀Questo allenamento è più faticoso del pilates ma e’un buon cardio ed aumenta la resistenza. In genere si fa prima di allenarsi coi guanti ma se ora non potete farli questo è sufficiente per avere ottimi risultati! Se siete abituati sarà facilissimo altrimenti il giorno dopo avrete un po’ di dolore ma potrete ritenervi soddisfatti. Io lo faccio 1/2 volte alla settimana ! Buon lavoro e fatemi sapere se vi siete trovati bene! This is my favorite training (after the pure sparring 🥊 ) I find it harder than Pilates but at the same time less specific in some areas of the body , it’s a good warmup and conditioning even if you don’t get the chance to use your gloves right now.