Elisabetta Canalis: il triste annuncio in tv in collegamento con Silvia Toffanin: “ho dovuto farlo”

Con queste parole Elisabetta Canalis, in collegamento dagli Stati Uniti con Silvia Toffanin, ha parlato di questa triste situazione: Quest’anno per la prima volta passiamo il Natale separati perché non avevo un motivo di lavoro per venire in Italia in questo periodo e non volevo mettere a rischio mia madre, nonostante mi testi regolarmente e nonostante ci siano dei voli covid free: siamo così vicini al vaccino che abbiamo pensato che, per venti giorni, un mese, dobbiamo tenere duro

Dunque, la showgirl ha preferito non mettere a rischio sua madre ed evitare di affrontare il lungo viaggio con sua figlia Skyler. Inoltre ha affermato di resistere ancora un po’ in quanto siamo tutti molto vicino al vaccino: Quello che vorrei dire alla mia mamma è quello che le dico ogni giorno, che ci è mancata tanto e che è solo questione di pochi giorni, poi ci rivedremo e ci riabbracceremo tanto.

Infine, Elisabetta Canalis non è riuscita a trattenere le lacrime. La modella ha concluso il suo racconto dicendo che a sua madre manca tanto la sua nipotina di cinque anni. Lei stessa si è commossa dicendo: Credo che le manchi tanto Skyler.