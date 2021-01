Elisabetta Gregoraci annuncia in diretta di aver diffidato Giulia Salemi

Elisabetta Gregoraci è tornata dalla vacanza a Dubai e ieri sera era regolarmente in studio al Grande Fratello Vip. Nonostante non stia più nella casa, il flirt avuto con Pierpaolo Pretelli continua ancora a far parlare, alla luce anche della storia che l’ex velino sta ora vivendo con Giulia Salemi. Alfonso Signorini parlando dell’argomento, ha interrogato la showgirl calabrese sulla sua storia con Pretelli invitandola a dire come la definirebbe:

Fonte: Mediaset

“Tra me e Pierpaolo non c’è mai stata una storia d’amore, tra noi c’è stata un’amicizia e penso che il pubblico ci sia rimasto male perché ha visto determinate cose, perché è ovvio che il rapporto è completamente diverso” – ha detto la Gregoraci.

Poi c’è il momento del confronto tra i due con la Gregoraci che prende la parola e tranquillizza Pretelli sul fatto che non ha mai detto una parola fuori posto nei suoi confronti all’esterno della casa:

“Mi ha fatto ridere molto il fatto che si siano scambiati effusioni in un letto dove c’è sopra un cuore enorme con scritto Elisabetta. Siccome ti ho sentito parlare, dicendo eri anche preoccupato sul fatto che io potessi dire qualcosa su di te, di me, non ho mai parlato di te con nessuno. Non sono andata in giro per salotti, a parlare, ti volevo tranquillizzare. La gente ti guarda h24, ti giudica, ti vede” – le parole della Gregoraci.

Fonte: Mediaset

Infine l’ex di Briatore incontra Giulia Salemi con Elisabetta Gregoraci che visibilmente infastidita annuncia di averla diffidata: