Elisabetta Gregoraci con un abito trasparente in studio: sapete quanto costa?

Elisabetta Gregoraci è stata una delle protagoniste indiscusse di questa edizione del Grande Fratello Vip. Nella casa le dinamiche con l’ex velino Pierpaolo Pretelli hanno appassionato tutti gli assidui spettatori del programma. Purtroppo la showgirl ha preferito abbandonare il reality anzitempo per poter festeggiare il natale insieme a suo figlio Nathan.

Fonte: Mediaset

Ma nonostante l’uscita dal programma la Gregoraci ad ogni puntata del GF Vip come ospite in studio continua a far parlare di sé. La puntata andata in onda ieri lunedì 8 Febbraio è coincisa con la data del suo compleanno. E quale modo migliore di festeggiare sfoggiando un abito davvero da lasciare senza fiato? La Gregoraci si è presentata in studio con un abito nero aderentissimo, scollatura totale, trasparenze strategiche dalla vita alle ginocchia e reggicalze. Un look mozzafiato.

Fonte: Mediaset

Ma sapete quanto costa quell’abito così appariscente? L’abito indossato da Elisabetta Gregoraci è di un noto marchio di moda e il costo è di ben 1579 euro. L’abito può essere acquistato online con lo sconto del 40%. Il costo effettivo, dunque, è di 947 euro al momento. Certamente non sono mancati i commenti durante la puntata per quel look molto eccentrico. Una delle maggiori critiche è arrivata da Antonella Elia che ha commentato: “Si era scordata il vestito a casa…E’ praticamente in mutande stasera. Carinaaaa…”.

Sentite le parole della collega, Elisabetta è rientrata subito ed è scattato un vivace e velenosissimo battibecco tra le due primedonne. Signorini ha assistito con sorriso soddisfatto poi chiosa: “È il suo compleanno, ma giustamente non se lo vuole rovinare per colpa tua, Antonella. Almeno il giorno del suo compleanno cerca di essere buona dai…”.

Fonte: Mediaset

“Ma io ho commentato solo che era in mutande…Non ho detto assolutamente nulla di male” – la chiusura della Elia.

Anche sui social il popolo si è diviso: c’è chi non ha potuto fare a meno di apprezzare la sua bellezza e chi l’ha rimproverata per aver osato troppo.