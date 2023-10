Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore, ecco quanto costa la scuola di Nathan Falco

Grande cambiamento in famiglia per Elisabetta Gregoraci e Flavio Briatore che dovranno salutare per un lungo periodo il loro figlio Nathan Falco. Una decisione importante che entrambi hanno preso per il loro primogenito che andrà a studiare in Svizzera all’interno di un importante e costoso college.

Una decisione presa dopo un lungo discutere per il suo bene ma soprattutto per il suo futuro. Per Nathan nessuno dei due è deciso a basare a spese proprio per questo, studierà all’interno di un prestigioso college invidiato e ambito da tantissime famiglie.

A distanza di giorni da questa scelta e poi emerso il costo che entrambi dovranno fronteggiare nei confronti dell’istituto chiamato Le Rosey. Quest’ultimo è conosciuto dalle famiglie più ricche con il nome di La Scuola dei Re, proprio per via della sua antichità ma anche perché si trova nella città di Ginevra.

Quello che i fan della Gregoraci si domandano però, è il costo annuo di questo college che in pochi possono permettersi. Ecco il costo da capogiro che ha lasciato tutti senza parole.

Elisabetta Gregoraci e Briatore, ecco quanto costa la scuola di Nathan Falco

Sono molti i figli di personaggi importanti che hanno trascorso anni all’interno dell’istituto come ad esempio Albert Hammond Junior e Julian Casablancas nonché i figli di John Lennon e Elizabeth Taylor.

Al suo interno sono iscritti circa 420 studenti di un’età che varia tra gli 8 e i 18 anni fino poi alla scelta dell’università. Nathan dovrà quindi alzarsi alle 7, sistemare la propria stanza, far colazione e iniziare le varie lezioni quotidiane.

Il tutto dalle 8 alle 12.30 con una pausa pranzo ma quanto costa una retta per il prestigioso college? Stando a quanto affermato e riportato dal Daily Mail la retta costa circa 110 mila franchi svizzeri ovvero 116 mila euro all’anno.

Un vero e proprio costo da capogiro che ha lasciato i fan della showgirl e del noto imprenditore senza parole. Esso infatti è uno degli istituti più famosi e cari del mondo.