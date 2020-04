View this post on Instagram

Ciao Saint Moritz.. è stata una bellissima settimana anche se non totalmente spensierata. La propagazione del #coronavirus ha praticamente paralizzato Milano, la Lombardia e buona parte del nord Italia scatenando anche molto panico. La situazione è abbastanza preoccupante e non siamo sicuri e protetti da nessuna parte ma dobbiamo cercare di andare avanti e non farci sopraffare dalle nostre paure. Ho parlato con diversi dottori che mi hanno tranquillizzata e spero con tutto il cuore che questa situazione si possa risolvere al più presto, per noi, per le nostre famiglie, i nostri cari ma anche per l’economia, il lavoro ed il nostro amato paese.❤️