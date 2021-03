Elisabetta Gregoraci, il look primaverile è total white. Ecco quanto costa

Elisabetta Gregoraci si è lasciata alle spalle l’esperienza al Grande Fratello Vip prima come concorrente e poi in studio. La showgirl in attesa di nuovi progetti televisivi si gode il relax nella sua villa di Montecarlo in compagnia del figlio Nathan Falco. La Gregoraci in questo periodo resta comunque molto attiva sui social dove documenta le sue giornate non perdendo l’occasione di immortalare i suoi look trendy e alla moda.

Fonte: Instagram

Nonostante passi la maggior parte delle giornate in casa proprio come tutti, non rinuncia allo stile. Con l’avvicinarsi della primavera, ad esempio, ha seguito uno dei trend che di sicuro diventeranno gettonatissimi durante la prossima stagione, quello degli outfit total white, anche se lo ha declinato in una comodissima versione cozy.

La Gregoraci ha postato una foto che la ritrae seduta sulla scalinata del suo salotto con addosso una tuta total white, un modello con dei pantaloni aderenti con la molla alla caviglia e una felpa maxi con il cappuccio.

Fonte: Instagram

Elisabetta Gregoraci, ecco quanto costa il suo look total white

Non ha potuto fare a meno di aggiungere dei dettagli griffati, ovvero i calzini di spugna con delle strisce arcobaleno di Mother (da 40 euro) e delle sneakers bianche di Off-White. Per la precisione si tratta del modello Out Of Office lob-top, sono leggermente bombate, hanno degli inserti in pelle sui lati che formano una freccia e la suola carrarmato. Quanto costano? Sul web vengono vendute a 390 euro.

Fonte: Instagram

Elisabetta Gregoraci in quanto a stile ha sempre dimostrato di saperci fare. Nella casa del Grande Fratello Vip i suoi look durante le trasmissioni lasciavano sempre senza parole sia per la bellezza ma anche per il costo di certi abiti.

Fonte: Mediaset

E una volta uscita dalla casa prima di natale, anche durante le ospitate in studio si è sempre contraddistinta per i suoi look spesso eccentrici.