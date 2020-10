Nella casa del GF VIP le vicende amorose di Elisabetta Gregoraci stanno appassionando il pubblico. Tanti i misteri che avvolgono la nuova relazione che sta nascendo tra lei e Pierpaolo. Ma fuori dalla casa arrivano delle novità sul conto della showgirl.

FONTE STUDI LIVE NON è LA D’URSO

Oggi a intervenire è il suo ex fidanzato, Mino Magli, che racconta la relazione avuta con la Gregoraci tra il 2001 e il 2007. Periodo in cui Elisabetta era già impegnata con Flavio Briatore con cui si è poi sposata nel 2008. Mino Maglio solleva delle accuse precise nei confronti della showgirl.

L’uomo pronuncia testualmente queste parole:

“Mi sembrava sincera quella ragazza fuggita dalla Calabria in cerca di un futuro migliore, mi sembrava amore il tuo quando, tornata dal viaggio in Kenya nel 2006, nonostante già flirtassi con Briatore, mi preparasti una cena a lume di candela e mi dicesti “Mino, ti prego, non mi dire niente, stiamo solo insieme, del resto parleremo dopo”.

L’uomo prosegue nel suo racconto e aggiunge particolari interessanti: “Mentre eri in Kenya mi scrivevi, mi chiamavi, mi promettevi che saresti tornata per passare il compleanno insieme, invece tornasti due giorni dopo, mi invitasti a casa tua e dopo aver fatto l’amore mi consegnasti una lettera, pregandomi di leggerla in solitudine”.

La pubblicazione della lettera di Elisabetta Gregoraci

Ovviamente Mino riporta anche testualmente il contenuto della lettera, che in qualche modo parla di una relazione clandestina avvenuta tra i due, e cita così:

“C’erano le tue rinnovate assicurazioni sentimentali, i tuoi tentativi di convincermi ad accettare modalità di incontri segreti: ‘In questo cammino ti vorrei accanto a me, ma non so se tu accetterai il nostro modo un po’ particolare di stare insieme in questo momento, non possiamo camminare per strada mano nella mano”.

Accuse chiare di Maglio, che sostiene di fatto di aver avuto una relazione con Elisabetta Gregoraci mentre lei era già impegnata con Flavio Briatore.