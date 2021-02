Elisabetta Gregoraci, il suo presunto fidanzato smentisce: “Non è vero niente”

Elisabetta Gregoraci nella casa di Cinecittà ha fatto discutere sicuramente di sé. La donna, il primo mese soprattutto, tra un colpetto sul cuore e un aereo di troppo si è fatta sicuramente notare. I fan sfegatati, a cui non sfugge nulla, erano riusciti ad attribuirle un flirt.

Al tempo tutti hanno pensato che tra la showgirl calabrese e il cantante Mr. Rain ci fosse del tenero. A ricondurre i follower a questa ipotesi erano gli aerei con le frasi delle canzoni del rapper e il fatto che i due si fossero conosciuti qualche tempo prima a Battiti Live.

La prima a smentire questo amore è stata proprio la showgirl, uscita dalla casa ha prontamente messo a tacere ogni gossip: a partire da Mino Magli, per passare da Francesco Bettuzzi fino ad arrivare a Mr. Rain.

Il cantante, ora, intervistato da Il Fatto Quotidiano, ha espresso la sua opinione in merito e ha raccontato anche un simpatico aneddoto quando le riviste lo mettevano in prima pagina:

“Ricordo che ero in studio, mi ha chiamato mia mamma urlando: ‘Ma cosa hai fatto? Sei in copertina su Chi’, Pensavo stesse scherzando e invece mi ha mandato lo screenshot della copertina. Mi sono ritrovato in una bolla di gossip senza aver fatto nulla. Elisabetta l’ho conosciuta due anni fa a ‘Battiti Live’ è una mia fan e sa tutte le mie canzoni a memoria. Mi sta molto simpatica ma non c’è stato nulla. Sono fidanzato e per lei è stata una settimana piuttosto dura. Non ho voluto parlarne quando è uscita questa notizia per non creare più scalpore.