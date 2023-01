Elisabetta Gregoraci in vacanza a Dubai: ecco quanto costa una cena nel suo ristorante preferito

Elisabetta Gregoraci è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più chiacchierati dalle pagine dei principali giornali di cronaca rosa. Nel corso degli ultimi giorni il nome della showgirl si ritrova al centro del gossip in quanto sta trascorrendo le vacanza invernali a Dubai. Sapete quanto costa cenare nel suo ristorante preferito? Scopriamolo insieme.

In questi giorni Elisabetta Gregoraci si trova a Dubai per trascorrere le vacanze invernali. La conduttrice di Battiti Live non ha perso alcuna occasione per cenare nel suo ristorante preferito in città. Nel dettaglio, si tratta del ristorante Amazònico, locale aperto da Sandro Silva e Marta Seco i quali, dopo il successo di Madrid, hanno aperto a Dubai nel 2016.

Durante il suo soggiorno a Dubai, Elisabetta Gregoraci non ha perso occasione per condividere con i suoi followers i momenti più belli della sua vacanza. Tra questi rientrano, ovviamente, anche quelli della cena consumata nel ristorante Amazònico. Ma sapete quanto costa cenare in questo locale? Scopriamolo insieme.

Elisabetta Gregoraci, il prezzo di una cena nel suo ristorante preferito di Dubai

Il ristorante preferito di Elisabetta Gregoraci a Dubai ha aperto nel 2016 ed è stato fedele alla diversità culturale e al patrimonio gastronomico dell’Amazzonia. Stando a quanto emerso dalle informazioni presente sul web, il ristorante preferito di Elisabetta Gregoraci a Dubai propone una cucina tropicale e latinoamericana. Sono molti gli amanti del gossip interessati ai prezzi proposti per pranzare o cenare in questo locale. Sembra che i costi siano variabili e dipendano dal tipo di cibo consumato.

Pare infatti che Amazònico propone un prezzo di 17 euro per le insalate fino a 200 euro se si sceglie di cenare con un bel piatto di pesce fresco. Per quanto riguarda il pranzo, invece, pare che un pranzo di lavoro può avere un costo di 30 euro nel caso si scelga il menù con tre portate.