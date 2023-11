Inaspettato retroscena per Elisabetta Gregoraci a Dubai, la showgirl ha così raccontato quanto accaduto: “Sono tutta rotta”

Elisabetta Gregoraci ancora una volta si è resa protagonista di un momento che ha lasciato i suoi fan senza parole. La famosa showgirl in questi ultimi giorni ha pubblicato all’interno del proprio profilo social alcune storie insieme a suo figlio Nathan Falco.

Quella che doveva essere una semplice giornata di puro divertimento infatti, si è trasformata in una vera e propria fatica per l’amata conduttrice che, ha voluto condividere il tutto con i propri follower. Volata insieme al figlio a Dubai, Elisabetta ha trascorso alcuni giorni di totale relax e divertimento dopo la scomparsa inaspettata della nonna all’età di 102 anni.

Una breve vacanza che ricorderà per sempre e che ha voluto immortalare all’interno di un video all’interno delle proprie storie Instagram. Quest’ultima ha così spiegato di aver partecipato insieme a suo figlio ad un’attività di sport acquatico che, non è andata secondo i suoi piani.

Elisabetta Gregoraci, incidente a Dubai: “Sono tutta rotta”

La showgirl si è così destreggiata sulle classiche moto d’acqua, cercando di dimostrare tutte le sue doti avventurose che, non sono andate per il meglio. Proprio per questo motivo, cercando di strappare un sorriso ai suoi fan, è proprio la Gregoraci ad aver voluto raccontare quanto accaduto e un retroscena del tutto inaspettato.

Elisabetta è così apparsa all’interno delle proprie storie Instagram affermando: “Buongiorno a tutti, mi fa piacere salutarvi perché non lo facevo da qualche giorno. Ultimo giorno a Dubai, si torna a casa. Stamane sono andata a fare Jet Sky con mio figlio e sono tutta rotta, veramente non ho più l’età per fare la sportiva. Volevo mandarvi un bacio e salutarvi”.

Quest’ultima successivamente ha pubblicato diverse immagini di Dubai insieme a suo figlio Nathan Falco. Entrambi hanno trascorso dei momenti di spensieratezza dopo il lutto che li ha segnati profondamente ovvero quello della scomparsa della nonna.

Nonostante la condivisione di questo momento tra “madre e figli”, tanti sono i commenti negativi che gli utenti hanno voluto rilasciare nei suoi confronti. Affermazioni per il quale, è subito intervenuto Briatore difendendola senza eguali.