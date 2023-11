Ospite di Silvia Toffanin nel suo salotto televisivo, Elisabetta Gregoraci piange a Verissimo. Le lacrime riguardano il ricordo della nonna Betta e della mamma che non c'è più

Nel salotto televisivo di Silvia Toffanin tante lacrime per l’ex moglie di Flavio Briatore. Elisabetta Gregoraci piange a Verissimo. Le lacrime iniziano a scendere sul suo volto quando ricorda l’amatissima nonna Betta, ma anche la sua mamma che, purtroppo non c’è più: è volata in cielo troppo presto e il dolore è ancora forte nel suo cuore.

Elisabetta Gregoraci era ospite di Verissimo, insieme al padre Mario e alla sorella Marzia. Ricordando la nonna paterna Betta, che porta il suo nome e che non c’è più, la showgirl italiana si è messa a piangere. Il legame tra le due donne era davvero molto forte.

Il ricordo video dell’amatissima nonna ha fatto piangere tutti i presenti. Non solo Elisabetta, insieme al padre e alla sorella, ma anche la padrona di casa. Anche Silvia Toffanin non riesce a trattenersi dal piangere.

Le nonne lasciano molto, dall’affetto a un senso più che materno.

Queste le parole di Marzia, sorella di Elisabetta Gregoraci, commentando il video in cui si ricordava la nonna scomparsa. Le due sorelle, però, hanno ricordato anche la mamma, che hanno dovuto salutare per sempre quando erano adolescenti:

Il calvario che abbiamo vissuto con la morte della mamma ci ha inevitabilmente cambiate. La mamma è venuta a mancare che era giovanissima, infatti non ha potuto conoscere né Ginevra né Gabriel (figli della sorella Marzia ndr).

Elisabetta Gregoraci piange a Verissimo, insieme al padre e alla sorella. E si commuove anche Silvia Toffanin

Ero preparato a questo evento ma non è stato facile. Ho perso mia moglie che avevo 52 anni e le ragazze erano piccolissime, avevano ancora bisogno di lei.

Queste, invece, le parole del padre, che ha dovuto affrontare la perdita della moglie, dovendo essere di supporto a due figlie adolescenti che hanno perso la loro mamma troppo presto. Un lutto che ancora oggi tutti si portano nel cuore, ricordando la donna con affetto.