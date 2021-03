Elisabetta Gregoraci: presenta il suo nuovo look. Fan piacevolmente colpiti

Nel panorama Vip Italiano, ci sono dei personaggi il cui nome è sempre sulla bocca di tutti. Una di questi, indubbiamente, è Elisabetta Gregoraci. La badessa ha sempre vantato una certa fama, ma sicuramente la recentissima partecipazione al GF Vip ha contribuito a metterla al centro dei riflettori. Ormai sono migliaia i fans che la seguono costantemente sui social network.

Nel reality di Canale 5, EliGreg si è sempre mostrata come un’amante del lusso e dell’eleganza, tra tubini, abiti paillettati, scollature importanti e, immancabilmente, i fedeli tacchi a spillo. Nella quotidianità, però, ovviamente l’ex moglie di Flavio Briatore si concede un look più casual. Di recente Elisabetta ha deciso di pubblicare una foto del suo outfit da giorno sui social, dimostrando di aver dato una svolta al suo guardaroba.

Eppure, c’è un filo conduttore tra il vecchio stile della Gregoraci e il suo look reinventato: la showgirl non rinuncia agli accessori di lusso. Certo, non è il primo look diurno che EloGreg mostra sui social, ma stavolta qualcosa ha davvero lasciato tutti sbalorditi. Elisabetta, infatti, ha deciso di rinunciare ai tacchi a spillo e le vistose paillettes, preferendo un look più sportivo.

Elisabetta si è immortalata allo specchio della sua casa a Montecarlo, in un look perfetto per questi periodi di freddo pungente. Minigonna nera, collant velati e un maglione verde petrolio con sgargianti decori. Si tratta di un modello della collezione Autunno/Inverno 2015-16 di Gucci, venduto sul web a 4.980 euro.

Ma a sconvolgere i fan è proprio il fatto che la Gregoraci ha rinunciato al tacco. Certo, spesso in casa si mostra in tuta e scarpe da ginnastica, ma per uscire non ha mai rinunciato al tacco alto. Eppure, stavolta ha preferito uno stivale basso, un modello in pelle fino al ginocchio, griffato Hermès, del prezzo di 2.010 euro. Una cosa è certa: Elisabetta Gregoraci non riesce a rinunciare alla moda.