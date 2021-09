Piccolo caso attorno ad Elisabetta Gregoraci dopo che sul web sta circolando un video in cui si vede inveire contro una fan. Ma di cosa stiamo parlando? La showgirl si trovava a Venezia in occasione della mostra del cinema e come fanno tutti si è dedicata qualche minuto alla seduta dei fotografi sul red carpet della kermesse. Molti ammiratori erano lì ad acclamare l’ex moglie di Briatore chiedendo una foto.

La Gregoraci ne ha accontentati qualcuno assecondandoli. Ma ad un certo punto è accaduto l’incredibile. In un filmato, caricato sui social dall’esperto di gossip Alessandro Rosica, si vede la showgirl rivolgersi in modo non troppo carino a una fan.

Nel dettaglio, l’ex moglie di Briatore è apparsa alquanto infastidita dalle parole pronunciate dalla signora: “Fai le cose giuste però eh”. Questa la frase incriminata che ha fatto sbottare l’ex concorrente del Gf Vip. La Gregoraci ha reagito alle parole della signora, polemizzando con un secco “Ma cosa vuole?“.

Il video postato sui social ha fatto ovviamente il giro della rete. In tanti la stanno criticando definendola maleducata e presuntuosa. Al momento non sono arrivate né le scuse della Gregoraci e né la replica alle accuse: la showgirl infatti, dopo le esperienza al Festival del Cinema di Venezia, è tornata a casa dal figlio e a breve dovrebbe debuttare nella nuova edizione di Scherzi a Parte. Chissà se avverrà la sua replica a queste accuse.

Elisabetta Gregoraci che si è presentata sul red carpet con un abito mozzafiato che ha fatto impazzire tutti i presenti. Per l’arrivo al lido, la calabrese ha puntato sull’originalità: un look sbarazzino composto da un mini abito con stampa “musicale” firmato Genny, sandali neri con tacco a spillo di Givenchy e occhiali da sole Chanel decorati con le iconiche perline bianche simbolo della Maison. Per la serata il cambio d’abito è stato all’insegna dell’eleganza.