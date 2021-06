Terribile episodio per Elisabetta Gregoraci, la showgirl calabrese ha fatto una spiacevole scoperta tornando a casa. Nel suo appartamento si era intrufolato un ladro che, purtroppo, ha dato non pochi problemi alla donna e alla sua tata.

Con lei, e per questo lo spavento si è moltiplicato, c’era anche il piccolo Nathan Falco. Elisabetta Gregoraci ha raccontato sui social quanto accaduto visibilmente scossa. La conduttrice, che stava per partire con il raccontare le novità di Battiti Live, ha dovuto cambiare versione.

Oggi sono andata a prendere Nathan a scuola. Rientrando mi sono trovata un ladro in casa. È stata una giornata abbastanza movimentata e difficile, ci siamo spaventati tutti. Non so con quale freddezza sono riuscita a inseguire il ladro e a fare dei video. Grazie a Dio il ladro è catturato, è stato arrestato, Nathan ha avuto la prontezza di chiamare la polizia.